Из-за беспорядков на Банковой МВД открыло еще одно производство

Погром Офиса президента. Фото: Укринформ

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Погром Офиса президента в Киеве, который состоялся на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, продолжает расследовать полиция.

Следователи начали еще одно уголовное производство по факту событий на Банковой — за ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время правоохранители сообщат о подозрении еще нескольким активным участникам акции. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Каждый участник мероприятия, который совершал противоправные действия, будет нести ответственность согласно закону. Полицейские по согласованию с процессуальными руководителями вручили подозрение одному из организаторов акции и уроженцу Винницкой области, который разбил окна в дверях админздания, — отметили в ведомстве.



Напомним, в субботу, 20 марта, протест на Банковой в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко обернулся погромом. Хулиганы разбили окна в Офисе президента, а само здание заляпали краской. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания оцениваются примерно в 2 млн грн.

В Печерском суде Киева избрали меру пресечения 25-летнему Владиславу Гранецькому-Стафийчуку (Влад Сорд), который, по мнению полиции, разбил окна в офисе Зеленского. Также правоохранители подозревают в хулиганстве члена движения «Гонор» Алексея Белковского. Суд также изберет ему меру пресечения.