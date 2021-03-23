У «Нафтогазі» розповіли про річний тариф для населення, фото — Енергетичний фронт

https://racurs.ua/ua/n152164-u-naftogazi-rozpovily-pro-richnyy-taryf-dlya-naselennya.html

Ракурс

Річний тариф для населення від НАК «Нафтогаз України» стане доступний для населення із травня.

Компанія повідомила 23 березня, що готова «забезпечити захист населення від сезонних стрибків ціни на газ завдяки річному тарифу».

Річний тариф визначає єдину ціну на газ протягом року і дозволяє уникнути проблеми у випадку пікових стрибків взимку. Утім, ця формула не потребує сплати наперед, повідомляє прес-служба компанії. Річний тариф споживач зможе змінювати впродовж року на щомісячний чи обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу.

Наші клієнти, які обрали восени тариф «Річний», досі сплачують за газ за ціною, яка була на момент підписання договору, — цитує компанія голову правління Андрія Коболєва.

Він повідомив, що наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

«Нафтогаз» пропонує іншим газопостачальним компаніям створити власний річний тарифний план і надасть можливість купувати газ постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення.

Наразі «Нафтогаз» забезпечує газом 13% споживачів роздрібного ринку, решта газзбутів — 65%.

Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться, — заявили раніше в «Нафтогазі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що регулятор ринку комунальних послуг та тарифів схвалив проект рішення щодо запровадження річного продукту ціни на природний газ.