40 т медицинского мусора из Львова сбросили возле Житомира. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Стихийная свалка с львовским мусором появилась на территории Житомирской области.

Нелегальную свалку обнаружили в селе Будичаны. Бытовые отходы, среди которых — медицинские отходы и квитанции из Львова, обнаружили на территории бывшего кирпичного завода. Также среди мусора местные жители нашли маски, халаты, перчатки, упаковки от таблеток и других препаратов. Разрешения на размещение мусора у директора предприятия, на территории которого это произошло, не было. Об этом 23 марта сообщается на сайте Чудновской городской общины.

Правоохранители, которые выезжали на место происшествия, зафиксировали более 40 т бытового и промышленного мусора. Экологи уже отобрали пробы грунта.

Полиция начала досудебное расследование, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства и причастных лиц.

Напомним, в июне 2020 года возле села Копань на Ровенщине неизвестные лица выбросили 20 т мусора, среди которых были и использованы пробирки для тестов на коронавирусную болезнь COVID-19. Опасные отходы выбросили возле дороги, которая ведет до расположенной в этом населенном пункте свалки.