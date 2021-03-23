Вакцина от коронавируса. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n152169-333-smerti-za-sutki-i-vakcina-dlya-1-u-poroshenko-trebuut-covid-zasedaniya-snbo-video.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. «Европейская Солидарность» требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть прежде всего вопрос борьбы с коронавирусом.

Прежде всего страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тыс. человек. Это не охватывает и процента населения, — заявил в видеообращении сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Он отметил, что за минувшие сутки жертвами коронавируса в Украине стали 333 человека, в то же время в Великобритании благодаря массовой вакцинации за минувшие сутки зафиксировали наименьшую смертность с сентября 2020 года.

Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств, — подчеркнул Герасимов.

Также у Порошенко требуют рассмотреть проблему борьбы с коронавирусом на заседании СНБО.

Мы требовали и требуем проблему борьбы с коронавирусом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство для обслуживания Зеленского. Этот «орган» должен рассматривать важнейшие вопросы безопасности государства, — говорится в обращении.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 11 тыс. 476 новых больных коронавирусом, среди них 606 детей и 357 медработников.