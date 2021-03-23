Харьковские соглашения - как Палица и Луцкий прокомментировали скандальное голосование

https://racurs.ua/n152170-harkovskie-soglasheniya-kak-palica-i-luckiy-prokommentirovali-skandalnoe-golosovanie.html

Ракурс

Игорь Палица, действующий народный депутат, а также экс-парламентарий от «Партии регионов» и ныне ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий ответили на запрос «Ракурса» о голосовании в 2010 году за Харьковские соглашения.

«Ракурс» поинтересовался у Палицы и Луцкого, допрашивала ли их Служба безопасности Украины, которая должна проверить законность ратификации соглашений. Кроме этого, мы попросили прокомментировать тогдашнее голосование в Верховной Раде, а также ответить, изменилось ли их отношение к этому вопросу, учитывая продолжающуюся агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма.

Отметим, что и экс-нардеп и действующий депутат избегают комментариев на данную тему.

В понимании Закона Украины «О доступе к публичной информации» народный депутат Украины не относится к распорядителям публичной информации, — говорится в письме за подписью нардепа Палицы.

Также сообщаем, что запрашиваемая информация в адрес Университета не поступала, — говорится в письме за подписью Луцкого.



Напомним, СНБО 11 марта инициировала проверку ратификации в 2010 году так называемых Харьковских соглашений, согласно которым срок пребывания российского Черноморского флота в Севастополе был пролонгирован до 2042 года. Среди тех, кто поддержал Харьковские соглашения во время голосования в Верховной Раде был олигарх Ринат Ахметов, действующие народные депутаты Юлия Левочкина (тогда у нее была фамилия Новикова), Андрей Деркач, Игорь Палица, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцкий, нынешний глава Одесской обладминистрации Сергей Гриневецкий, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый.