Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название – подробности. Фото: Украинская правда

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Компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо «Вакцина COVID-19 AstraZeneca».

Изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться, сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию AstraZeneca после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности.

В компании подчеркнули, что изучение здоровья больше 17 млн человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Также после проведения дополнительных исследований европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины.

Последней страной, приостановившей использование прививки, стала Канада. Там ее перестанут применять для вакцинации людей старше 55 лет.

По данным канадских специалистов, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее считалось, что такой эффект наблюдался в одном из миллиона случаев.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca

Напомним, компания AstraZeneca подкорректировала данные об эффективности своей вакцины, снизив ее с 79 до 76%. Пересчитать результаты компании заставили требования американских чиновников.