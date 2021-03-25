Вакцина от коронавируса. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n152243-astrazeneca-pereschitala-effektivnost-svoey-vakciny.html

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Компания AstraZeneca подкорректировала данные об эффективности своей вакцины, снизив ее с 79 до 76%.

Пересчитать результаты компании заставили требования американских чиновников. Независимая комиссия, которая следит за исследованием, обвинила AstraZeneca в сборе данных для рекламы вакцины, пишет Associated Press.

Наблюдатели в письме к руководителям компании заявили, что при анализе не учли некоторые случаи заражения коронавируса, что может подорвать доверие к вакцине.

Обычно споры с национальными регуляторами и институтами здравоохранения остаются конфиденциальными, однако от AstraZeneca требовали публично исправить неточности в исследованиях.

Сейчас компания ожидает разрешение на использование препарата от Управления продовольствия и медикаментов США (FDA).

Напомним, в Украине продолжается вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca