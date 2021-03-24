В Раде пугают отказом Индии поставлять вакцину Украине

https://racurs.ua/n152223-v-rade-pugaut-otkazom-indii-postavlyat-vakcinu-ukraine.html

Ракурс

Вакцина CoviShield больше может не появиться в Украине — в Верховной Раде заявили, что из-за дискредитационной кампании против вакцины от COVID-19 индийского производства, Институт сыворотки крови Serum Institute решил замедлить и не исключено, что и отложить поставку вакцины CoviShield в Украину.

Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок. Причина — информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором говорится о недопустимости дискредитационных заявлений об Индии как производителю медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), — написал в Фейсбуке нардеп-«слуга» Михаил Радуцкий.

Индийская сторона отмечает, что вакцина CoviShield является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 млн доз. Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии.

Для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам… Президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield, — указал Радуцкий.

Представитель фракции «Слуга народа» обвинил в срыве сотрудничества с Индией одиозных пророссийских политиков и псевдопатриотических политических лидеров.

Отметим, что Радуцкий не объяснил, каким образом наличие антивакцинаторской позиции или критического отношения определенной категории населения к COVID-вакцине, влияет на официальный контракт по поставке CoviShield, который подписал глава Минздрава Максим Степанов.

Аналитики не исключают, что таким образом власть пытается скрыть провал поставки вакцины от коронавируса в Украину, а также крайне низкие и хаотические темпы вакцинации.