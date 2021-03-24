Мэр Днепра. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n152221-mer-dnepra-privilsya-i-raskritikoval-vakcinaciu-liderov-obschestvennogo-mneniya-foto.html

Ракурс

Борис Филатов, мэр Днепра, публично привился от коронавируса. Он заявил, что процент отказов от вакцинации достаточно высокий, а отказываются от прививок преимущественно медицинские работники.

Также он осудил вакцинацию «лидеров мнений», которая превратилась в вакцинацию для избранных. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.



Мэр Днепра призвал власти проводить четкую информационную политику по вакцинации, или «закрыть рот» народным депутатам и людям, которые ничего не понимают в медицине, но комментируют процесс вакцинации.

О вакцинации обязаны говорить доктора, а не «лидеры общественного мнения», — заявил Филатов.

Он также добавил, что Минздрав должен как можно быстрее изменить свой протокол, чтобы использовать лишние дозы не для вакцинации «публичных персон», а для людей, записавшихся в очередь и ждущих свою дозу вакцины.



Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Днепре введут уже в четверг, 25 марта. Мэр города Борис Филатов заявил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе. Соответствующее решение опубликуют в ближайшее время.