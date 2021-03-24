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Ракурс
Мэр Днепра. Фото: Facebook

Мэр Днепра привился и раскритиковал вакцинацию «лидеров общественного мнения» (ФОТО)

24 мар 2021, 16:52
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Борис Филатов, мэр Днепра, публично привился от коронавируса. Он заявил, что процент отказов от вакцинации достаточно высокий, а отказываются от прививок преимущественно медицинские работники.

Также он осудил вакцинацию «лидеров мнений», которая превратилась в вакцинацию для избранных. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра привился от коронавируса. Фото: FacebookМэр Днепра призвал власти проводить четкую информационную политику по вакцинации, или «закрыть рот» народным депутатам и людям, которые ничего не понимают в медицине, но комментируют процесс вакцинации.


О вакцинации обязаны говорить доктора, а не «лидеры общественного мнения», — заявил Филатов.

Он также добавил, что Минздрав должен как можно быстрее изменить свой протокол, чтобы использовать лишние дозы не для вакцинации «публичных персон», а для людей, записавшихся в очередь и ждущих свою дозу вакцины.

Мэр Днепра привился от коронавируса. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что карантин в Днепре введут уже в четверг, 25 марта. Мэр города Борис Филатов заявил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе. Соответствующее решение опубликуют в ближайшее время.

Источник: Ракурс


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