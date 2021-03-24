Мер Дніпра. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152221-mer-dnipra-vakcynuvavsya-i-rozkrytykuvav-scheplennya-lideriv-gromadskoyi-dumky-foto.html

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Борис Філатов, мер Дніпра, публічно прищепився від коронавірусу. Він заявив, що відсоток відмов від вакцинації досить високий, а відмовляються від щеплень переважно медичні працівники.

Також він засудив вакцинацію «лідерів думок», яка перетворилася на вакцинацію для обраних. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Мер Дніпра закликав владу проводити чітку інформаційну політику щодо вакцинації, або «закрити рота» народним депутатам та людям, які нічого не тямлять у медицині, але коментують процес вакцинації.

Про вакцинацію зобов’язані говорити медики, а не «лідери громадської думки», — заявив Філатов.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я мусить якнайшвидше змінити свій протокол, щоб використовувати зайві дози не для вакцинації «публічних персон», а для людей, що записалися в чергу та очікують на свою дозу вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Дніпрі запровадять вже у четвер, 25 березня. Міський голова міста Борис Філатов заявив, що міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у місті. Відповідне рішення опублікують найближчим часом.