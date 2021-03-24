Элизавета II, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n152220-elyzaveta-ii-vdesyate-stala-prababuseu-zara-tindall-narodyla-syna.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, вже вдесяте стала прабабусею.

Її внучка Зара Тіндалл народила третю дитину — хлопчика. У 39-річної Зари Тіндаллі та її 42-річного чоловіка Майка Тіндалла, колишнього гравця в регбі, також є дві дочки. Про це повідомляє The Daily Mail.

Хлопчика назвали Лукас.

Зазначається, що про народження сина Майк Тіндалл повідомив під час свого підкасту з регбі.

За його словами, син народився 21 березня близько 18.00 за місцевим часом. Зара Тіндалл народила дитину на підлозі у ванні, оскільки пологи були такими швидкими, що не залишили часу для поїздки до медзакладу. Внучці королеви допомагала її подруга акушерка Доллі Мод.

Вага новонародженого Лукаса — 3,6 кг, він став 22-м у черзі на британський престол.

Вже через два дні після пологів пару помітили на прогулянці разом із новонародженим та старшою дочкою.

Зара Тіндалл — донька єдиної дочки Єлизавети II Анни.

Нагадаємо, донька Єлизавети II Анна нещодавно здивувала громадськість скромним інтер'єром свого помешкання.