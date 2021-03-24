Элизавета II, фото: Lenta.ru

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, уже в десятый раз стала прабабушкой.

Ее внучка Зара Тиндалл родила третьего ребенка — мальчика. У 39-летней Зары Тиндалл и ее 42-летнего мужа Майка Тиндалла, бывшего игрока в регби, также есть две дочери. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мальчика назвали Лукас.

Отмечается, что о рождении сына Майк Тиндалл сообщил во время своего подкаста по регби.

По его словам, сын родился 21 марта около 18.00 по местному времени. Зара Тиндалл родила ребенка на полу в ванной, поскольку роды были такими быстрыми, что не оставили времени для поездки в медучреждение. Внучке королевы помогала ее подруга акушерка Долли Мод.

Вес новорожденного Лукаса — 3,6 кг, он стал 22-м в очереди на британский престол.

Уже спустя два дня после родов пару заметили на прогулке вместе с новорожденным и старшей дочерью.

Зара Тиндалл — дочь единственной дочери Елизаветы II Анны.

Напомним, дочь Елизаветы II Анна недавно удивила общественность скромным интерьером своего дома.