Ракурсhttps://racurs.ua/
Элизавета II, фото: Lenta.ru
Элизавета II в десятый раз стала прабабушкой — Зара Тиндалл родила сына (ФОТО)https://racurs.ua/n152220-elizaveta-ii-v-desyatyy-raz-stala-prababushkoy-zara-tindall-rodila-syna-foto.htmlРакурс
Елизавета II, королева Великобритании, уже в десятый раз стала прабабушкой.
Ее внучка Зара Тиндалл родила третьего ребенка — мальчика. У 39-летней Зары Тиндалл и ее 42-летнего мужа Майка Тиндалла, бывшего игрока в регби, также есть две дочери. Об этом сообщает The Daily Mail.
Мальчика назвали Лукас.
Отмечается, что о рождении сына Майк Тиндалл сообщил во время своего подкаста по регби.
По его словам, сын родился 21 марта около 18.00 по местному времени. Зара Тиндалл родила ребенка на полу в ванной, поскольку роды были такими быстрыми, что не оставили времени для поездки в медучреждение. Внучке королевы помогала ее подруга акушерка Долли Мод.
Вес новорожденного Лукаса — 3,6 кг, он стал 22-м в очереди на британский престол.
Уже спустя два дня после родов пару заметили на прогулке вместе с новорожденным и старшей дочерью.
Зара Тиндалл — дочь единственной дочери Елизаветы II Анны.
Напомним, дочь Елизаветы II Анна недавно удивила общественность скромным интерьером своего дома.
.