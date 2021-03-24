Кличко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152219-marshrutki-v-kieve-perepolneny-klichko-pugaet-zakrytiem-transporta.html

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Карантин в Киеве не предусматривал остановку работы общественного транспорта, но мэр столицы Виталий Кличко предупреждает, что толпы и перезагруженность могут привести к прекращению движения транспорта в Киеве.

Он призвал пользоваться общественным транспортом только в исключительных случаях. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.



По словам Кличко, общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или едут в неотложных делах, а также для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города и на стратегических предприятиях.

Если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице. Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Когда не работало метро, а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам, — заявил Кличко

Напомним, ранее мы сообщали, что маршрутки в Киеве подорожают с ближайшей субботы, 27 марта. Проезд в этом виде транспорта подорожает на 2 грн, и будет составлять 10 грн. Ранее эта услуга стоила 8 грн.