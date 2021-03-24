РФ выдает фашистские аусвайсы на оккупированных территориях — Данилов

https://racurs.ua/n152218-rf-vydaet-fashistskie-ausvaysy-na-okkupirovannyh-territoriyah-danilov.html

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, прокомментировал выдачу Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей паспортов РФ и документов террористических ЛДНР.

Мне очень не нравится словосочетание внутренне перемещенные лица. На самом деле эти люди являются беженцами, которые бежали от войны, чтобы сохранить свою жизнь. И это нам надо понять, тогда будут совсем другие нарративы с точки зрения ответственности России за то, что она совершила на территории Донецкой и Луганской областей и того, что она творит сегодня в Крыму, — отметил Данилов во время выступления на форуме «Избирательная реформа: оценка сквозь призму ценностей, политических прав, качества процедур», который транслировался 24 марта в Фейсбук.

Он также продемонстрировал аусвайс — удостоверение личности, которое выдавала немецкая администрация во время оккупации Украины в ходе Второй мировой войны и напомнил, что подобные «документы» сейчас выдает Россия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Сегодня Россия выдает некие фашистские аусвайсы — документы на оккупированных территориях и я могу сказать, что не все люди получают их с большим удовольствием. Сейчас Москва ставит такие условия, что на оккупированных территориях без этого аусвайса жить человеку невозможно: он не может работать, получить какую-либо услугу, — отметил чиновник.

Данилов также раскритиковал отношение мира к таким действиям Кремля.

Мне очень нравятся эти «мы обеспокоены» и так далее. А когда в 21 веке убивают людей, происходит оккупация территорий… то некоторые страны Европы настолько «обеспокоены», что дальше уже некуда. Надо в современном мире называть все своими именами, — резюмировал Данилов.



Секретарь СНБО также положительно отозвался о недавнем интервью президента США Джо Байдена.

Напомним, Байден в интервью назвал Путина убийцей и заявил, что российский режим «заплатит цену» за попытку вмешательства в американские выборы. Путин отреагировал на слова Байдена детской дразнилкой.