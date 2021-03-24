РФ видає фашистські аусвайси на окупованих територіях — Данілов

https://racurs.ua/ua/n152218-rf-vydaie-fashystski-ausvaysy-na-okupovanyh-terytoriyah-danilov.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, прокоментував видачу Росією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей паспортів РФ та документів терористичних ЛДНР.

Мені дуже не подобається словосполучення внутрішньо переміщені особи. Насправді ці люди є біженцями, які втікали від війни, щоб зберегти своє життя. І це нам треба зрозуміти, тоді будуть зовсім інші наративи з точки зору відповідальності Росії за те, що вона скоїла на території Донецької і Луганської областей і того, що вона коїть сьогодні в Криму, — зазначив Данілов під час виступу на форумі «Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур», який транслювався 24 березня у Фейсбук.

Він також продемонстрував аусвайс — посвідчення особи, яке видавала німецька адміністрація під час окупації України в ході Другої світової війни й нагадав, що подібні «документи» нині видає Росія на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Сьогодні Росія видає такі собі фашистські аусвайси — документи на окупованих територіях і я можу сказати, що не всі люди отримують їх з великим задоволенням. Зараз Москва ставить такі умови, що на окупованих територіях без цього аусвайсу жити людині неможливо: вона не може працювати, отримати жодну послугу, — зазначив чиновник.

Данілов також розкритикував ставлення світу до таких дій Кремля.

Мені дуже подобається оце «ми занепокоєні», «стурбовані» і таке інше. А коли у 21 сторіччі вбивають людей, відбувається окупація територій… то деякі країни Європи настільки «занепокоєні», що далі вже немає куди. Треба в сучасному світі називати все своїми іменами, — резюмував Данілов.



Секретар РНБО також позитивно відгукнувся про нещодавнє інтерв’ю президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Байден в інтерв’ю назвав Путіна вбивцею й заявив, що російський режим «заплатить ціну» за спробу втручання в американські вибори. Путін відреагував на слова Байдена дитячою дражнилкою.