Фото листка зі справи проти Михайла Грушевського, фото: ГДА СБУ

https://racurs.ua/ua/n152216-chekisty-obmanuly-grushevskogo-spravu-proty-nogo-vidkryly-vidrazu-pislya-pereyizdu-do-srsr.html

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Михайло Грушевський, перший президент України, на тлі невдач у визвольних змаганнях у 1919 році емігрував до Чехословаччини, проте згодом повернувся до Києва, отримавши від радянської влади обіцянку свободи від переслідувань та навіть відповідну «охоронну грамоту».

Проте насправді вже в день прибуття Грушевського на батьківщину ГПУ відкрила справу-формуляр № 1023, ухваливши «взяти громадянина Грушевського М. С. на облік неблагонадійних». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Архів національної пам’яті.

Рада Народних Комісарів УСРР, за клопотанням Української Академії Наук, надає академіку — Грушевському Михайлу Сергійовичу право вільного проживання на території УСРР, не ставлячи за провину і не висуваючи ніяких звинувачень за його попередню політичну діяльність, а тому згаданий академік Грушевський обшукам, арештам і переслідуванню не підлягає, — йшлося в «охоронні грамоті».

Проте насправді за кожним кроком Грушевського спостерігали десятки секретних співробітників спецслужб, які писали відповідні доноси.

Ці доноси збиралися роками і зрештою допомогли спецслужбам арештувати Грушевського 23 березня 1931 року за сфальсифікованою справою про нібито участь у вигаданій чекістами організації «Український націоналістичний центр».

Зазначається, що слідчі маніпулювали Грушевським, зокрема, погрожуючи вислати на Соловки його єдину доньку Катерину.

Зрештою під тиском нічних допитів та тортур він дав потрібне слідству свідчення про нібито «приналежність до контрреволюційної організації».

Невдовзі після «визнання провини» Грушевського відпустили та примусили перебратися у Москву. Судовий процес у справі так ніколи і не відбувся, а документів, які пояснюють причини раптового звільнення вченого, досі не виявлено, — зазначають у Архіві національної пам’яті

Ще через три роки Грушевський раптово помер під час лікування у санаторії Кисловодська (Північно-Кавказький край РФСРР).

Загадковість обставин його смерті досі викликає дискусії серед науковців та лікарів.

Нагадаємо, нещодавно суд скасував заборону книги «Справа Василя Стуса», яка містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу репресованого в роки пізнього СРСР поета Василя Стуса.