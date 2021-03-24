Фото листа по делу против Михаила Грушевского, фото: ОГА СБУ

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Михаил Грушевский, первый президент Украины, на фоне неудач в освободительной борьбе в 1919 году эмигрировал в Чехословакию, однако впоследствии вернулся в Киев, получив от советской власти обещание свободы от преследований и даже соответствующую «охранную грамоту».

Однако на самом деле уже в день прибытия Грушевского на родину ГПУ открыла дело-формуляр № 1023, постановив «взять гражданина Грушевского М. С. на учет неблагополучных». Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Архив национальной памяти.

Совет Народных Комиссаров УССР, по ходатайству Украинской Академии Наук, предоставляет академику — Грушевскому Михаилу Сергеевичу право свободного проживания на территории УССР, не ставя в вину и не выдвигая никаких обвинений за его предыдущую политическую деятельность, а потому упомянутый академик Грушевский обыскам, арестам и преследованию не подлежит, — говорилось в «охранной грамоте».

Однако на самом деле за каждым шагом Грушевского наблюдали десятки секретных сотрудников спецслужб, которые писали соответствующие доносы.

Эти доносы собирались годами и в конце концов помогли спецслужбам арестовать Грушевского 23 марта 1931 года по сфальсифицированному делу о якобы участии в вымышленной чекистами организации «Украинский националистический центр».

Отмечается, что следователи манипулировали Грушевским, в частности, угрожая выслать на Соловки его единственную дочь Екатерину.

В конце концов под давлением ночных допросов и пыток он дал нужные следствию показания о якобы «принадлежности к контрреволюционной организации».

Вскоре после «признания вины» Грушевского отпустили и заставили перебраться в Москву. Судебный процесс по делу так никогда и не состоялся, а документы, которые объясняют причины внезапного увольнения ученого, до сих пор не обнаружены, — отмечают в Архиве национальной памяти

Еще спустя три года Грушевский внезапно умер во время лечения в санатории Кисловодска (Северо-Кавказский край РФССР).

Загадочность обстоятельств его смерти до сих пор вызывает дискуссии среди ученых и врачей.

Напомним, недавно суд отменил запрет книги «Дело Василия Стуса», которая содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле репрессированного в годы позднего СССР поэта Василия Стуса.