Кличко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152219-marshrutky-v-kyievi-perepovneni-klychko-lyakaie-zakryttyam-transportu.html

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Карантин у Києві не передбачав зупинку роботи громадського транспорту, але мер столиці Віталій Кличко попереджає, що натовпи та перезавантаженість можуть призвести до припинення руху транспорту в Києві.

Він закликав користуватися громадським транспортом лише у виняткових випадках. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.





За словами Кличка, громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах, а також для киян, які працюють у сферах життєзабезпечення міста та на стратегічних підприємствах.

Якщо ситуація не поліпшиться, і міська влада, й уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці. Але ми всі пам’ятаємо, яке обурення викликало таке рішення рік тому. Коли не працювало метро, а наземний транспорт перевозив тільки пасажирів за спецперепустками, — заявив Кличко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що маршрутки в Києві подорожчають із найближчої суботи, 27 березня. Проїзд у цьому виді транспорту подорожчає на 2 грн, і буде становити 10 грн. Раніше ця послуга коштувала 8 грн.