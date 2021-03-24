Коронавірус за добу вбив 49 киян, інфікувалося 1 тис. 300 — Кличко

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Коронавірусну інфекцію у Києві станом на ранок 24 березня виявили у 1 тис. 300 мешканців. Захворіли, зокрема, 32 медики. На жаль, померло 49 людей.

Про це сьогодні заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на COVID-19 продовжує збільшуватися… Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу, — заявив міський голова.

Усього за період пандемії коронавірусу в українській столиці зафіксовано 3 тис. 163 летальні випадки.

Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні 155 тис. 336, — повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

731 жінка віком від 18 до 92 років,

42 дівчинки від одного до 17 років,

482 чоловіки віком від 18 до 99 років,

45 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 137 пацієнтів. Усі інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі — 235,

Деснянському та Оболонському районах — по 187,



Дніпровському районі — 184 випадки.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.