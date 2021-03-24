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Коронавірус за добу вбив 49 киян, інфікувалося 1 тис. 300 — Кличко

Коронавірус за добу вбив 49 киян, інфікувалося 1 тис. 300 — Кличко (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2021, 12:20
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Коронавірусну інфекцію у Києві станом на ранок 24 березня виявили у 1 тис. 300 мешканців. Захворіли, зокрема, 32 медики. На жаль, померло 49 людей.

Про це сьогодні заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на COVID-19 продовжує збільшуватися… Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу, — заявив міський голова.

Усього за період пандемії коронавірусу в українській столиці зафіксовано 3 тис. 163 летальні випадки.

Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні 155 тис. 336, — повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

  • 731 жінка віком від 18 до 92 років,

  • 42 дівчинки від одного до 17 років,

  • 482 чоловіки віком від 18 до 99 років,

  • 45 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 137 пацієнтів. Усі інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі — 235,

  • Деснянському та Оболонському районах — по 187,


  • Дніпровському районі — 184 випадки.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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