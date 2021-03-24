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Середній вік смерті від COVID-19 в Україні назвали вчені

Середній вік смерті від COVID-19 в Україні назвали вчені (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2021, 12:09
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Середній вік смерті хворих на COVID-19 українців, а також середній вік госпіталізованих та заражених коронавірусною інфекцією визначили вчені Національної академії наук України, інформує прес-служба НАНУ у Прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні.

Спостережувана летальність перебувала у діапазоні від 2,5% до 3% для найбільш нещодавніх дат, інформацію про які можна вважати відносно повною, — вказано у Прогнозі.

Середній вік смерті COVID-пацієнтів перебуває у межах 62−70+ років, а середній вік інфікованих становить 45−50 років.

Госпіталізації найбільше потребували українці у віці 50−60+ років.

Середній вік за категоріями інфікованих. До даних застосовано зважене 7-денне середнє


Вікові категорії хворих і частка летальних випадків (застосовано 7-денне усереднення)

Вікові категорії хворих, що потребували госпіталізації, та лікарняна летальність за даними ЦГЗ МОЗ (застосовано 7-денне усереднення)

Джерело: Ракурс


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