Середній вік смерті від COVID-19 в Україні назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n152193-seredniy-vik-smerti-vid-covid-19-v-ukrayini-nazvaly-vcheni-infografika.html

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Середній вік смерті хворих на COVID-19 українців, а також середній вік госпіталізованих та заражених коронавірусною інфекцією визначили вчені Національної академії наук України, інформує прес-служба НАНУ у Прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні.

Спостережувана летальність перебувала у діапазоні від 2,5% до 3% для найбільш нещодавніх дат, інформацію про які можна вважати відносно повною, — вказано у Прогнозі.

Середній вік смерті COVID-пацієнтів перебуває у межах 62−70+ років, а середній вік інфікованих становить 45−50 років.

Госпіталізації найбільше потребували українці у віці 50−60+ років.