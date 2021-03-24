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Средний возраст смерти от COVID-19 в Украине назвали ученые

Средний возраст смерти от COVID-19 в Украине назвали ученые (ИНФОГРАФИКА)

24 мар 2021, 12:09
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Средний возраст смерти больных COVID-19 украинцев, а также средний возраст госпитализированных и зараженных коронавирусной инфекцией определили ученые Национальной академии наук Украины, сообщает пресс-служба НАНУ в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине.

Наблюдаемая летальность находилась в диапазоне от 2,5% до 3% для наиболее недавних дат, информацию о которых можно считать относительно полной, — указано в прогнозе.

Средний возраст смерти COVID-пациентов находится в пределах 62−70+ лет, а средний возраст инфицированных составляет 45−50 лет.

В госпитализации больше всего нуждались украинцы в возрасте 50−60+ лет.

Середній вік за категоріями інфікованих. До даних застосовано зважене 7-денне середнє


Вікові категорії хворих і частка летальних випадків (застосовано 7-денне усереднення)

Вікові категорії хворих, що потребували госпіталізації, та лікарняна летальність за даними ЦГЗ МОЗ (застосовано 7-денне усереднення)

Источник: Ракурс


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