Средний возраст смерти от COVID-19 в Украине назвали ученые

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Средний возраст смерти больных COVID-19 украинцев, а также средний возраст госпитализированных и зараженных коронавирусной инфекцией определили ученые Национальной академии наук Украины, сообщает пресс-служба НАНУ в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине.

Наблюдаемая летальность находилась в диапазоне от 2,5% до 3% для наиболее недавних дат, информацию о которых можно считать относительно полной, — указано в прогнозе.

Средний возраст смерти COVID-пациентов находится в пределах 62−70+ лет, а средний возраст инфицированных составляет 45−50 лет.

В госпитализации больше всего нуждались украинцы в возрасте 50−60+ лет.