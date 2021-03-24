Три области на грани попадания в «красную» зону карантина

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Новое деление на карантинные зоны опубликовали в Министерстве здравоохранения. В «красную» зону эпидопасности попали Киев и восемь областей.

Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в «красную» зону карантина из-за превышения сразу двух показателей по COVID-19.

Уровень госпитализации выше нормы в Киеве и 16 регионах. Кроме того, в столице уровень загруженности коек с кислородом составляет 80%.

В Николаевской области превышены показатели госпитализаций и загруженность коек с кислородом. В Тернопольской и Черкасской областях — коэффициент выявления случаев COVID и уровень госпитализаций.

Напомним, что «красная» зона вводится, если в регионе в течение трех дней превышены два или больше показателей по COVID-19.

24 марта в «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В относительно спокойной «желтой» зоне только Херсонская область. В «оранжевой» (предупредительной) зоне находятся 15 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.