В Украине разоблачили международную группу мошенников. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n152189-zarabatyvali-10-mln-evro-ejemesyachno-v-ukraine-razoblachili-mejdunarodnuu-gruppu-moshennikov.html

Ракурс

Международную группу мошенников разоблачили в Украине — от их преступной деятельности пострадали более 260 человек.

Среди обманутых — граждане Германии, Австрии и Швейцарии. Злоумышленников разоблачили в декабре 2020 года, в банду входили граждане Украины и иностранцы. Их обманули на почти 9,4 млн евро. Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые операции по купле-продаже различных активов — банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и тому подобное. В случае инвестирования гражданам обещали огромные прибыли от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств, — отметили в полиции.

После подачи заявок на вывод прибыли к «инвесторам» звонили мошенники, которые представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной «прибыли» за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а злоумышленники присваивали все деньги.

Оказалось, что незаконная схема позволяла бандитам обогащаться на сумму от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. Деньги мошенники тратили на приобретение элитных авто, недвижимости и инвестировали в украинские бизнес-проекты.

Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов и изъяли имущества на сумму 50 млн евро. Суд арестовал элитные автомобили и недвижимость.

Напомним, киберполиция разоблачила в Украине мошенническую финансовую пирамиду. Незаконную схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет, которые через свой сайт предлагали украинцам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси. Злоумышленникам удалось обмануть более 55 тыс. человек.