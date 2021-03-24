В Україні викрили міжнародну групу шахраїв. Фото: Нацполіція

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Міжнародну групу шахраїв викрили в Україні — від їхньої злочинної діяльності постраждало понад 260 осіб.

Серед ошуканих — громадяни Німеччини, Австрії та Швейцарії. Зловмисників викрили у грудні 2020 року, до банди входили громадяни України та іноземці. Їх ошукали на майже 9,4 млн євро. Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це 24 березня повідомила прес-служба Національної поліції.

Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів — банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів, — зазначили в поліції.

Після подачі заявок на виведення прибутку до «інвесторам» телефонували шахраї, які представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати комісії в обсязі 15% від суми отриманого «прибутку» за виведення коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а зловмисники привласнювали всі гроші.

Виявилося, що незаконна схема дозволяла бандитам збагачуватися на суму від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. Гроші шахраї витрачали на придбання елітних авто, нерухомості й інвестували в українські бізнес-проекти.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів й вилучили майна на суму 50 млн євро. Суд арештував елітні автомобілі та нерухомість.

Нагадаємо, кіберполіція викрила в Україні шахрайську фінансову піраміду. Незаконну схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років, які через свій сайт пропонували українцям отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі. Зловмисникам вдалося ошукати понад 55 тис. осіб.