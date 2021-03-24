Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине — прогноз ученых

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Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине в период с 24 марта по 6 апреля, спрогнозировали ученые Национальной академии наук Украины на основании статистических данных о динамике вспышки в Украине и странах Европы.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Темпы роста остаются относительно стабильными — примерно их можно оценить как удвоение количества новых случаев за три недели… Положительную динамику по количеству новых случаев демонстрируют три области — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая, хотя они до сих пор остаются среди лидеров по числу госпитализаций и летальных случаев на душу населения. Винницкая область приближается к пиковым значениям, — рассказали ученые.

По данным прогноза НАН, статистические показатели упомянутых областей свидетельствуют о том, что период времени между началом роста и достижения пиковых значений количества новых больных составил около двух месяцев, а пиковая смертность превысила пиковую смертность осенней волны примерно вдвое.

Кроме этого, ученые проанализировали число новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 и установили, что:

текущая волна будет нарастать и дальше, но опыт показывает, что построенная модель хорошо прогнозирует лишь определенные флуктуации во время постоянного роста или падения значений и при этом не способна хорошо спрогнозировать, когда именно волна пойдет на спад, поскольку модель учитывает лишь один показатель — количество новых подтвержденных больных;



согласно данной модели для Украины имеет место незначительное влияние праздников и других аномальных дат, но такая ситуация является нетипичной, поскольку во многих других странах Европы это влияние является более значимым (возможно, если в Украине учесть период повышенной активности лыжного спорта на отечественных и зарубежных горных курортах, то картина станет более понятной).

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.