COVID-19 в Украине за сутки побил рекорды по количеству умерших и госпитализированных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152181-covid-19-v-ukraine-za-sutki-pobil-rekordy-po-kolichestvu-umershih-i-gospitalizirovannyh.htmlРакурс
Коронавирус в Украине распространяется с очень большой скоростью — за последние сутки зафиксировали 14 тыс. 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Среди больных — 750 детей и 434 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 438 человек, что является антирекордом. Еще один печальный рекорд — умерли от болезни 342 украинца. Выздороветь смогли 7 тыс. 386 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Министр информирует, что за все время COVID-пандемии в Украине заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, а побороть болезнь смогли 1 млн 276 тыс. 272 человека. Жертвами «ковида» стали 30 тыс. 773 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1 тыс. 300 случаев;
- Винницкая область — 616 случаев;
- Волынская область — 275 случаев;
- Днепропетровская область — 785 случаев;
- Донецкая область — 635 случаев;
- Житомирская область — 453 случая;
- Закарпатская — 637 случаев;
- Запорожская область — 603 случая;
- Ивано-Франковская область — 351 случай;
- Киевская область — 813 случаев;
- Кировоградская область — 113 случаев;
- Луганская область — 152 случая;
- Львовская область — 939 случаев;
- Николаевская область — 380 случаев;
- Одесская область — 1 тыс. 177 случаев;
- Полтавская область —450 случаев;
- Ровенская область —540 случаев;
- Сумская область — 494 случая;
- Тернопольская область — 522 случая;
- Харьковская область — 809 случаев;
- Херсонская область — 128 случаев;
- Хмельницкая область — 994 случая;
- Черкасская область — 426 случаев;
- Черновицкая область — 484 случая;
- Черниговская область — 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 22 марта коронавирус в Украине унес жизни 333 больных, а всего в Украине было выявлено 11 тыс. 476 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.