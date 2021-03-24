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COVID-19 в Украине за сутки побил два печальных рекорда. Инфографика: Минздрав

COVID-19 в Украине за сутки побил рекорды по количеству умерших и госпитализированных (ИНФОГРАФИКА)

24 мар 2021, 09:30
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Коронавирус в Украине распространяется с очень большой скоростью — за последние сутки зафиксировали 14 тыс. 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди больных — 750 детей и 434 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 438 человек, что является антирекордом. Еще один печальный рекорд — умерли от болезни 342 украинца. Выздороветь смогли 7 тыс. 386 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Министр информирует, что за все время COVID-пандемии в Украине заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, а побороть болезнь смогли 1 млн 276 тыс. 272 человека. Жертвами «ковида» стали 30 тыс. 773 человека.

COVID-19 в Украине за сутки побил два печальных рекорда. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 1 тыс. 300 случаев;
  • Винницкая область — 616 случаев;
  • Волынская область — 275 случаев;
  • Днепропетровская область — 785 случаев;
  • Донецкая область — 635 случаев;
  • Житомирская область — 453 случая;
  • Закарпатская — 637 случаев;
  • Запорожская область — 603 случая;
  • Ивано-Франковская область — 351 случай;
  • Киевская область — 813 случаев;
  • Кировоградская область — 113 случаев;
  • Луганская область — 152 случая;
  • Львовская область — 939 случаев;
  • Николаевская область — 380 случаев;
  • Одесская область — 1 тыс. 177 случаев;
  • Полтавская область —450 случаев;
  • Ровенская область —540 случаев;
  • Сумская область — 494 случая;
  • Тернопольская область — 522 случая;
  • Харьковская область — 809 случаев;
  • Херсонская область — 128 случаев;
  • Хмельницкая область — 994 случая;
  • Черкасская область — 426 случаев;
  • Черновицкая область — 484 случая;
  • Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


COVID-19 в Украине за сутки побил два печальных рекорда. Инфографика: СНБО

Напомним, 22 марта коронавирус в Украине унес жизни 333 больных, а всего в Украине было выявлено 11 тыс. 476 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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