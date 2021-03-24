COVID-19 в Украине за сутки побил два печальных рекорда. Инфографика: Минздрав

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Коронавирус в Украине распространяется с очень большой скоростью — за последние сутки зафиксировали 14 тыс. 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди больных — 750 детей и 434 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 438 человек, что является антирекордом. Еще один печальный рекорд — умерли от болезни 342 украинца. Выздороветь смогли 7 тыс. 386 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Министр информирует, что за все время COVID-пандемии в Украине заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, а побороть болезнь смогли 1 млн 276 тыс. 272 человека. Жертвами «ковида» стали 30 тыс. 773 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1 тыс. 300 случаев;

Винницкая область — 616 случаев;

Волынская область — 275 случаев;

Днепропетровская область — 785 случаев;

Донецкая область — 635 случаев;

Житомирская область — 453 случая;

Закарпатская — 637 случаев;

Запорожская область — 603 случая;

Ивано-Франковская область — 351 случай;

Киевская область — 813 случаев;

Кировоградская область — 113 случаев;

Луганская область — 152 случая;

Львовская область — 939 случаев;

Николаевская область — 380 случаев;

Одесская область — 1 тыс. 177 случаев;

Полтавская область —450 случаев;

Ровенская область —540 случаев;

Сумская область — 494 случая;

Тернопольская область — 522 случая;

Харьковская область — 809 случаев;

Херсонская область — 128 случаев;

Хмельницкая область — 994 случая;

Черкасская область — 426 случаев;

Черновицкая область — 484 случая;

Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 22 марта коронавирус в Украине унес жизни 333 больных, а всего в Украине было выявлено 11 тыс. 476 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.