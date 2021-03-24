Анафему Епифанию и Филарету наложили в РПЦ, фото — ПЦУ

https://racurs.ua/n152180-anafemu-epifaniu-i-filaretu-nalojili-v-rpc-video.html

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Анафему руководителям Православной церкви Украины Епифанию и Филарету наложили в Русской православной церкви (УПЦ Московского патриархата).

Соответствующее видео со службы в одном из храмов Запорожье появилось в Фейсбук. Два диакона на этой записи зачитывают текст, в котором провозглашают анафему Епифанию и почетному патриарху ПЦУ Филарету.

Лукавому Михаилу Денисенко, нарекшему себя Патриархом Киевским и безбожному делу предавшемуся, и произведшего Сергея Думенко, возомнившему себя наследником Киевской митрополичьей кафедры ради личного благополучия, и всем последователям — анафема! — зачитывает церковник на видео.

Службу в Запорожье провел митрополит УПЦ МП Лука. Он ранее уже подвергал анафеме Филарета, но Епифания в этот раз вспомнил впервые.

Заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратий Зоря ответил на эти действия РПЦ. Зоря шутливо предположил, что «Луку держат в заложниках». Спикер ПЦУ заметил на одежде митрополита УПЦ МП изображение, похожее на официальную символику Православной церкви Украины.