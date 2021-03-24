Северная Корея выпустила несколько ракет. Фото:

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КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в течение последних дней.

Испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, поскольку американский лидер еще не обозначил свой подход к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Представитель Белого дома в комментарии изданию отметил, что пересмотр политики в отношении Северной Кореи находится на «завершающей стадии». Также топ-чиновник администрации Байдена заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН и является нормальной частью тестирования, которое может проводить Северная Корея.

Сам Джо Байден 23 марта на брифинге рассказал, что не считает запуск северокорейских ракет провокацией.

Напомним, в январе в Северной Корее показали новое оружие на масштабном военном параде по случаю завершения восьмого съезда правящей Трудовой партии.