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Ракурс
Северная Корея выпустила несколько ракет. Фото:

Ким Чен Ын бросил вызов Байдену — КНДР выпустила несколько ракет

24 мар 2021, 08:47
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КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в течение последних дней.

Испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, поскольку американский лидер еще не обозначил свой подход к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Представитель Белого дома в комментарии изданию отметил, что пересмотр политики в отношении Северной Кореи находится на «завершающей стадии». Также топ-чиновник администрации Байдена заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН и является нормальной частью тестирования, которое может проводить Северная Корея.


Сам Джо Байден 23 марта на брифинге рассказал, что не считает запуск северокорейских ракет провокацией.

Напомним, в январе в Северной Корее показали новое оружие на масштабном военном параде по случаю завершения восьмого съезда правящей Трудовой партии.

Источник: Ракурс


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