«Двойника-нарушителя» зафиксировали камеры. Фото: Прямой

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Ракурс

Автомобиль-двойник попал на камеры автофиксации нарушений ПДД во Львове.

Зафиксировали Range Rover «двойника-нарушителя», водитель которого имел такие же номера авто, как и у жительницы Киева. Женщина получила штраф за нарушение правил дорожного движения во Львове, хотя ее авто находилось в столице. При этом сама владельца на данный момент была заграницей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

В течение нескольких дней, владелица автомобиля Range Rover из города Киева получала админпостановления за превышение скорости на т/с. Но машина спокойно стояла на стоянке, а женщина находилась за границей. Да и нарушения были на тех путях, где она не ездила — на Львовщине, — говорится в сообщении.

Оказалось, что все правила нарушали на «Рендж-Ровере» практически идентичном оригинальному, который полицейские разыскали в Калуше на Прикарпатье. Во время проверки джипа оказалось, что VIN-код машины поддельный.

Владельца «двойника» уже задержали. Также полиция обещает отменить постановления о нарушении ПДД к настоящему владельцу.

Напомним, в полиции заявили, что за июнь-сентябрь 2020 года на участках, где установлены камеры автфиксации, по сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось в три раза. На некоторых дорогах количество ДТП уменьшилось с 51 до 18, или их вообще не было.