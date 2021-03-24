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Ракурс
«Двійника-порушника» зафіксували камери. Фото: Прямий

Автомобіль «двійника-порушника» зафіксували камери у Львові (ФОТО)

24 бер 2021, 08:20
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Автомобіль-двійник потрапив на камери автофіксації порушень ПДР у Львові.

Зафіксували Range Rover «двійника-порушника», водій якого мав такі ж номери авто, як і у мешканки Києва. Жінка отримала штраф за порушення правил дорожнього руху у Львові, хоч її авто перебувало у столиці. При цьому сама власника на цей момент була закордоном. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на власній сторінці у Facebook.

Протягом декількох днів, власниця автомобіля Range Rover з міста Києва отримувала адмінпостанови за перевищення швидкості на її т/з. Але авто спокійно стояло на стоянці, а жінка перебувала за кордоном. Та й порушення були на тих шляхах, де вона не їздила — на Львівщині, — йдеться в повідомленні.

Виявилось, що усі правила порушували на «Рендж-Ровері» практично ідентичному оригінальному, який поліцейські розшукали у Калуші на Прикарпатті. Під час перевірки джипа виявилося, що VIN-код машини підроблений.

Власника «двійника» вже затримали. Також поліція обіцяє скасувати постанови про порушення ПДР до справжнього власника.

«Двійника-порушника» зафіксували камери. Фото: Олексій Білошицький у Facebook

«Двійника-порушника» зафіксували камери. Фото: Олексій Білошицький у Facebook


«Двійника-порушника» зафіксували камери. Фото: Олексій Білошицький у Facebook

Нагадаємо, у поліції заявили, що за червень-вересень 2020 року на ділянках, де встановлено камери автфіксації, у порівнянні з минулим роком кількість ДТП знизилася втричі. На деяких дорогах кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, або їх взагалі не було.

Джерело: Ракурс


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