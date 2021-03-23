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Санкції РНБО проти російських громадян та компаній схвалив Зеленський. Фото: Слово і діло

Санкції РНБО проти російських громадян та компаній схвалив Зеленський (СПИСОК)

23 бер 2021, 22:36
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Володимир Зеленський, президент України, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про санкції від 23 березня.

Відповідний указ № 109/2021 опублікували на сайті глави держави.

Згідно з указом президента під санкції потрапили російські політичні діячі, серед яких:

  • Горовий Олександр — перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;
  • Казакова Валентина — начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;
  • Адзінов Кирило — начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;
  • Левченко Олег — начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;
  • Гур’янова Анна — начальник відділу управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області у місті Новошахтинськ;
  • Хлистів Володимир — начальник відділу з питань міграції відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Некліновському району Ростовської області;
  • Агарков Олег — начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;
  • Башкин Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
  • Вуколов Всеволод — заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації;
  • Зубов Ігор — заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;
  • Карлін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
  • Меньщиков Владислав — керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;
  • Нарусова Людмила — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва, мати журналістки Ксенії Собчак;
  • Рукавишникова Ірина — перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
  • Цепкін Олег — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Під санкції потрапили й три французькі депутати Європарламенту, які з’їздили в окупований Крим:


  • Лакапель Жан-Лін — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;
  • Олів'є Філіп — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;
  • Віржіні Жорон — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;

Також у санкційний список потрапила 81 юридична організація. На ці компанії уже вводили санкції у 2018 році, тепер обмеження продовжили на три роки.

У списку опинилися російські ЗМІ з інформаційними порталами, серед яких Lenta.ru, Russia Today, «Газета.ru», «Голос Севастополя», «СМИ2» та ін.

Джерело: Ракурс


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