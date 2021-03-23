Санкції РНБО проти російських громадян та компаній схвалив Зеленський. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n152177-sankciyi-rnbo-proty-rosiyskyh-gromadyan-ta-kompaniy-shvalyv-zelenskyy-spysok.html

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Володимир Зеленський, президент України, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про санкції від 23 березня.

Відповідний указ № 109/2021 опублікували на сайті глави держави.

Згідно з указом президента під санкції потрапили російські політичні діячі, серед яких:

Горовий Олександр — перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;

Казакова Валентина — начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;

Адзінов Кирило — начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;

Левченко Олег — начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;

Гур’янова Анна — начальник відділу управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області у місті Новошахтинськ;

Хлистів Володимир — начальник відділу з питань міграції відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Некліновському району Ростовської області;

Агарков Олег — начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;

Башкин Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Вуколов Всеволод — заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації;

Зубов Ігор — заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;

Карлін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Меньщиков Владислав — керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;

Нарусова Людмила — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва, мати журналістки Ксенії Собчак;

Рукавишникова Ірина — перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Цепкін Олег — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Під санкції потрапили й три французькі депутати Європарламенту, які з’їздили в окупований Крим:

Лакапель Жан-Лін — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;

Олів'є Філіп — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;

Віржіні Жорон — депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;

Також у санкційний список потрапила 81 юридична організація. На ці компанії уже вводили санкції у 2018 році, тепер обмеження продовжили на три роки.

У списку опинилися російські ЗМІ з інформаційними порталами, серед яких Lenta.ru, Russia Today, «Газета.ru», «Голос Севастополя», «СМИ2» та ін.