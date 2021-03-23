Санкции СНБО против российских граждан и компаний одобрил Зеленский. Фото: Слово и дело

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Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта.

Соответствующий указ № 109/2021 опубликовали на сайте главы государства.

Согласно указу президента под санкции попали российские политические деятели, среди которых:

Горовой Александр — первый замминистра внутренних дел России;

Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;

Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;

Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;

Гурьянова Анна — начальник отдела управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;

Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновском районе Ростовской области;

Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;

Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации;

Зубов Игорь — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;

Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;

Нарусова Людмила — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, мать журналистки Ксении Собчак;

Рукавишникова Ирина — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Под санкции попали и три французских депутата Европарламента, которые съездили в оккупированный Крым:

Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».

Также в санкционный список попала 81 юридическая организация. На эти компании уже вводили санкции в 2018 году, теперь ограничения продлили на три года.

В списке оказались российские СМИ с информационными порталами, среди которых Lenta.ru, Russia Today, «Газета.ru», «Голос Севастополя», «СМИ2» и др.