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Санкции СНБО против российских граждан и компаний одобрил Зеленский. Фото: Слово и дело
Санкции СНБО против российских граждан и компаний одобрил Зеленский (СПИСОК)https://racurs.ua/n152177-sankcii-snbo-protiv-rossiyskih-grajdan-i-kompaniy-odobril-zelenskiy-spisok.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта.
Соответствующий указ № 109/2021 опубликовали на сайте главы государства.
Согласно указу президента под санкции попали российские политические деятели, среди которых:
- Горовой Александр — первый замминистра внутренних дел России;
- Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;
- Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;
- Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;
- Гурьянова Анна — начальник отдела управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;
- Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновском районе Ростовской области;
- Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;
- Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Зубов Игорь — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;
- Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Меньщиков Владислав — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;
- Нарусова Людмила — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, мать журналистки Ксении Собчак;
- Рукавишникова Ирина — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Под санкции попали и три французских депутата Европарламента, которые съездили в оккупированный Крым:
- Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;
- Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;
- Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».
Также в санкционный список попала 81 юридическая организация. На эти компании уже вводили санкции в 2018 году, теперь ограничения продлили на три года.
В списке оказались российские СМИ с информационными порталами, среди которых Lenta.ru, Russia Today, «Газета.ru», «Голос Севастополя», «СМИ2» и др.
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