Справа Шеремета — суд залишив Антоненка під вартою. Фото: Укрінформ

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Справа Шеремета розслідується вже п’ятий рік. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід трьом обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 21 травня.

Андрій Антоненко залишається під вартою, Юлія Кузьменко — під домашнім арештом, Яна Дугарь — під заставою у розмірі 168 тис. грн. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Захист просив про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко на взяття на поруки, проте суд не задовольнив ці клопотання.

На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, згідно з законодавством, можна подати апеляцію.

Якщо чесно, я завжди сподівався, що мене звільнять, це ж не може продовжуватися вічно, — сказав Антоненко після оголошення рішення суду та уточнив, що буде подавати апеляцію.



Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи — лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Раніше ми повідомляли, що справа Андрія Антоненка, фронтмена гурту Riffmaster та учасника бойових дій на сході України, звинувачуваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, є «суто політичною — без кінця і дна», вважає адвокат Антоненка Леонід Маслов.