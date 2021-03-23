Британський штам коронавірусу виявили у домашніх тварин. Фото: https://fbm.ru/

https://racurs.ua/ua/n152175-brytanskyy-shtam-koronavirusu-vyyavyly-u-domashnih-tvaryn.html

Ракурс

Британський штам коронавірусу може вражати не тільки людей, а й домашніх тварин.

Дослідження провели декілька ветеринарів, які спеціалізуються на серцевих захворюваннях, пише bioRxiv.

В кінці 2020 року вони помітили значне збільшення кількості домашніх тварин, госпіталізованих з міокардитом в той час, коли у Великій Британії спостерігався початковий сплеск мутації B117.

Дослідники протестували вісім кішок і трьох собак. Вони виявили, що власники тварин мали симптоми COVID-19 (або вони отримували позитивні результати) за 3−6 тижнів до того, як захворіли їх домашні улюбленці.

Сім тварин пройшли ПЛР-тести, у трьох з них виявили британський штам коронавірусу. Ще у трьох були виявлені антитіла до SARS-COV-2 — це вказує на перенесену раніше інфекцію.

Дослідники повідомляють, що це тільки попередні результати й вони не повинні викликати паніки.

Нагадаємо, коронавірус собаки можуть визначити за запахом людини навіть точніше за ПЛР-тести.