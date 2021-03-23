Британский штамм коронавируса обнаружили у домашних питомцев. Фото: https://fbm.ru/

https://racurs.ua/n152175-britanskiy-shtamm-koronavirusa-obnarujili-u-domashnih-pitomcev.html

Ракурс

Британский штамм коронавируса может поражать не только людей, но и домашних животных.

Исследование было проведено несколькими ветеринарами, специализирующимися на сердечных заболеваниях, пишет bioRxiv.

В конце 2020 года они заметили значительное увеличение количества домашних животных, госпитализированных с миокардитом, в то время, когда в Великобритании наблюдался первоначальный всплеск мутации B117.

Исследователи протестировали восемь кошек и трех собак. Они обнаружили, что у большинства владельцев животных были симптомы COVID-19 (или они получали положительные результаты) за 3−6 недель до того, как их домашние животные заболели.

Семь животных прошли ПЦР-тесты, у троих из них был обнаружен британский штамм коронавируса. Еще у троих были обнаружены антитела к SARS-COV-2, что указывает на перенесенную ранее инфекцию.

Исследователи сообщают, что это только предварительные результаты и они не должны вызывать паники.

Напомним, коронавирус собаки могут определить по запаху человека даже точнее, чем ПЦР-тесты.