Указ Путина о земле в Крыму осудил Европейский Союз. Фото: EPA

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Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму осудил Европейский Союз.

ЕС не признает незаконной аннексии Крыма Россией, поэтому не признает и указа Путина. Об этом говорится в заявлении пресс-службы по иностранным делам и политике безопасности.

Европейский Союз не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове, — сообщают в заявлении.

ЕС призвал Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове и пообещал применять свою политику непризнания незаконной аннексии, в том числе путем ограничительных мер.

Напомним, с 20 марта украинцам «запрещено» владеть землей в большинстве районов Крыма, поскольку вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть на полуострове земельными участками.

В МИД заявили, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму нарушены права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.