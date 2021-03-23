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Ракурс
Нардеп Устинова. Фото: Фейсбук

«Голос» пытается избавиться от неугодных, — нардеп о возможном исключении из партии

23 мар 2021, 19:28
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Нардеп «Голоса» Александра Устинова заявила, что партия предупредила ее о возможном исключении из политсилы после голосования в Верховной Раде.

Это предупреждение об исключении из партии выглядит как повод избавиться от неугодных депутатов. Мне странно было узнать из публичных комментариев главы моей партии Киры Рудик, что будто кто-то из народных депутатов присутствовал на заседании политсовета. Это неправда, никто о нем даже не знал, — написала она на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что голосование в парламенте, ставшее поводом для вынесения предупреждения, было не за изменения в Конституцию.


Мы голосовали только за направление обращения в КСУ, который уже один раз признал неконституционным возможность назначения главу НАБУ и ГБР президентом, — уточнила депутат.

Напомним, в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции. В партии объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за направление на анализ Конституционного суда законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и ГБР.

Источник: Ракурс


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