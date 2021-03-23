Нардеп Устинова. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n152173-golos-pytaetsya-izbavitsya-ot-neugodnyh-nardep-o-vozmojnom-iskluchenii-iz-partii.html

Ракурс

Нардеп «Голоса» Александра Устинова заявила, что партия предупредила ее о возможном исключении из политсилы после голосования в Верховной Раде.

Это предупреждение об исключении из партии выглядит как повод избавиться от неугодных депутатов. Мне странно было узнать из публичных комментариев главы моей партии Киры Рудик, что будто кто-то из народных депутатов присутствовал на заседании политсовета. Это неправда, никто о нем даже не знал, — написала она на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что голосование в парламенте, ставшее поводом для вынесения предупреждения, было не за изменения в Конституцию.

Мы голосовали только за направление обращения в КСУ, который уже один раз признал неконституционным возможность назначения главу НАБУ и ГБР президентом, — уточнила депутат.

Напомним, в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции. В партии объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за направление на анализ Конституционного суда законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и ГБР.