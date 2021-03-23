Нардеп Устінова. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n152173-golos-namagaietsya-zdyhatysya-neugodnyh-nardep-pro-mojlyve-vykluchennya-z-partiyi.html

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Нардеп «Голосу» Олександра Устінова заявила, що партія попередила її про можливе виключення з політсили після голосування у Верховній Раді.

Це попередження про виключення з партії виглядає як привід «здихатися» неугодних депутатів. Мені дивно було дізнатися з публічних коментарів голови моєї партії Кіри Рудик, що начебто хтось з народних депутатів був присутній на засіданні політради. Це неправда, ніхто про нього навіть не знав, — написала вона на сторінці у Facebook.

Вона наголосила, що голосування депутатів в парламенті, яке і стало приводом для винесення попередження, було не за зміни до Конституції.

Ми голосували лише за направлення звернення в КСУ, яке вже один раз визнало неконституційним можливість призначення голів НАБУ та ДБР президентом, — уточнила депутат.

Нагадаємо, у «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції. У партії пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за направлення на аналіз Конституційного суду законопроекту про процедуру призначення очільників НАБУ та ДБР.