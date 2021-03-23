СБУ втаємничила перевірку Харківських угод

https://racurs.ua/ua/n152172-sbu-vtaiemnychyla-perevirku-harkivskyh-ugod.html

Ракурс

Харківські угоди має перевірити Служба безпеки України за дорученням РНБО на наявність державної зради. «Ракурс» поцікавився, чи розпочала СБУ перевірку нардепів, які у 2010 році проголосували за ратифікацію угод, зокрема:

тодішнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина;

чинного парламентаря Ігоря Палиці;

нардепа Юлії Льовочкіної (яка на момент голосування мала прізвище Новікова);

екс-нардепа від Партії регіонів Сергія Головатого, який нині обіймає посаду судді Конституційного суду України;

тодішнього заступника міністра закордонних справ Руслана Демченка, який зараз є першим заступником секретаря РНБО.

У спецслужбі нам відповіли наступне:

СБУ інформує громадськість про свою діяльність в установленому законодавством порядку, з урахуванням правових обмежень на розголошення інформації з обмеженим доступом. Відповідно до вимог ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу України, запитувані відомості наразі розголошенню не підлягають.

Нагадаємо, РНБО 11 березня ініціювала перевірку ратифікації у 2010 році так званих Харківських угод, якими термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі було пролонговано до 2042 року. Серед тих, хто підтримав Харківські угоди під час голосування у Верховній Раді був олігарх Ринат Ахметов, чинні народні депутати Юлія Льовочкіна (тоді мала прізвище Новікова), Андрій Деркач, Ігор Палиця, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцький, нинішній глава Одеської обладміністрації Сергій Гриневецький, заступник голови КСУ Сергій Головатий.

«Ракурс» нагадує, як у 2010 році голосували народні депутати: