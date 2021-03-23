СБУ засекретила проверку Харьковских соглашений

https://racurs.ua/n152172-sbu-zasekretila-proverku-harkovskih-soglasheniy.html

Ракурс

Харьковские соглашения должна проверить Служба безопасности Украины по поручению СНБО на наличие государственной измены. «Ракурс» поинтересовался, начала ли СБУ проверку нардепов, которые в 2010 году голосовали за ратификацию соглашений, в частности:

тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Литвина;

действующего парламентария Игоря Палицы;

нардепа Юлии Левочкиной (у которой на момент голосования была фамилия Новикова);

экс-нардепа от Партии регионов Сергея Головатого, ныне занимающего должность судьи Конституционного суда Украины;

тогдашнего заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко, который сейчас является первым заместителем секретаря СНБО.

В спецслужбе нам ответили следующее:

СБУ информирует общественность о своей деятельности в установленном законодательством порядке, с учетом правовых ограничений на разглашение информации с ограниченным доступом. В соответствии с требованиями ст. 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса Украины, запрашиваемые сведения пока разглашению не подлежат.

Напомним, СНБО 11 марта инициировала проверку ратификации в 2010 году так называемых Харьковских соглашений, по которым срок пребывания российского Черноморского флота в Севастополе был пролонгирован до 2042 года. Среди тех, кто поддержал Харьковские соглашения во время голосования в Верховной Раде был олигарх Ринат Ахметов, действующие народные депутаты Юлия Левочкина (тогда у нее была фамилия Новикова), Андрей Деркач, Игорь Палица, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцкий, нынешний глава Одесской обладминистрации Сергей Гриневецкий, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый.

«Ракурс» напоминает, как в 2010 году голосовали народные депутаты: