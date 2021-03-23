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Ракурс
СБУ засекретила проверку Харьковских соглашений

СБУ засекретила проверку Харьковских соглашений

23 мар 2021, 18:43
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Харьковские соглашения должна проверить Служба безопасности Украины по поручению СНБО на наличие государственной измены. «Ракурс» поинтересовался, начала ли СБУ проверку нардепов, которые в 2010 году голосовали за ратификацию соглашений, в частности:

  • тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Литвина;

  • действующего парламентария Игоря Палицы;

  • нардепа Юлии Левочкиной (у которой на момент голосования была фамилия Новикова);

  • экс-нардепа от Партии регионов Сергея Головатого, ныне занимающего должность судьи Конституционного суда Украины;

  • тогдашнего заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко, который сейчас является первым заместителем секретаря СНБО.

В спецслужбе нам ответили следующее:

СБУ информирует общественность о своей деятельности в установленном законодательством порядке, с учетом правовых ограничений на разглашение информации с ограниченным доступом. В соответствии с требованиями ст. 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса Украины, запрашиваемые сведения пока разглашению не подлежат.

Ответ СБУ на запрос "Ракурса"

Напомним, СНБО 11 марта инициировала проверку ратификации в 2010 году так называемых Харьковских соглашений, по которым срок пребывания российского Черноморского флота в Севастополе был пролонгирован до 2042 года. Среди тех, кто поддержал Харьковские соглашения во время голосования в Верховной Раде был олигарх Ринат Ахметов, действующие народные депутаты Юлия Левочкина (тогда у нее была фамилия Новикова), Андрей Деркач, Игорь Палица, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцкий, нынешний глава Одесской обладминистрации Сергей Гриневецкий, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый.

«Ракурс» напоминает, как в 2010 году голосовали народные депутаты:


Источник: Ракурс


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