Указ Путіна про землю в Криму засудив Європейський Союз. Фото: EPA

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Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону на володіння землею в Криму засудив Європейський Союз.

ЄС не визнає незаконної анексії Криму Росією, тому не визнає й указ Путіна. Про це йдеться у заяві прес-служби з питань закордонних справ і політики безпеки.

Європейський Союз не визнає цей указ і вважає його набуття чинності черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії. Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до введення російського громадянства на півострові, — повідомляють у заяві.

ЄС закликав Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові й пообіцяв застосовувати свою політику невизнання незаконної анексії, зокрема шляхом обмежувальних заходів.

Нагадаємо, з 20 березня українцям «заборонили» володіти землею в більшості районів Криму, оскільки набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна про заборону іноземним громадянам володіти на півострові земельними ділянками.

У МЗС заявили, що після відновлення суверенітету України в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені.