Дело Шеремета – суд оставил Антоненко под стражей. Фото: Укринформ

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Ракурс

Дело Шеремета расследуется уже пятый год. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 21 мая.

Андрей Антоненко остается под стражей, Юлия Кузьменко — под домашним арестом, Яна Дугар — под залогом в размере 168 тыс. грн. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

Защита просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.

Если честно, я всегда надеюсь, что меня освободят, это же не может продолжаться вечно, — сказал Антоненко после оглашения решения суда и уточнил, что будет подавать апелляцию.



Как известно, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела — врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Ранее мы сообщали, что дело Андрея Антоненко, фронтмена группы Riffmaster и участника боевых действий на востоке Украины, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, является «чисто политическим — без конца и дна», считает адвокат Антоненко Леонид Маслов.