Північна Корея випустила кілька ракет. Фото:

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КНДР випустила кілька ракет малої дальності впродовж останніх днів.

Випробування ракет, про які раніше не було відомо, стали першим викликом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену, оскільки американський лідер ще не окреслив свій підхід до ядерної загрози з боку режиму на тлі постійного перегляду політики США-КНДР. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Представник Білого дому у коментарі виданню зазначив, що перегляд політики щодо Північної Кореї перебуває на «завершальній стадії». Також топ-чиновник адміністрації Байдена заявив, що цей крок Північної Кореї не порушує резолюцій Ради безпеки ООН і є нормальною частиною тестування, яке може проводити Північна Корея.

Сам Джо Байден 23 березня на брифінгу розповів, що не вважає запуск північнокорейських ракет провокацією.

Нагадаємо, у січні в Північній Кореї показали нову зброю на масштабному військовому параду з нагоди завершення восьмого з’їзду правлячої Трудової партії.