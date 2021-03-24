Анафему Епіфанію та Філарету наклали в РПЦ, фото — ПЦУ

https://racurs.ua/ua/n152180-anafemu-epifaniu-ta-filaretu-naklaly-v-rpc-video.html

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Анафему очільникам Православної церкви України Епіфанію та Філарету наклали в Російській православній церкві (УПЦ Московського патріархату).

Відповідне відео зі служби в одному з храмів Запоріжжя з’явився у Фейсбук. Два диякона на цьому записі зачитують текст, у якому проголошують анафему Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету.

Лукавому Михаилу Денисенко, нарекшему себя Патриархом Киевским и безбожному делу предавшемуся, и произведшего Сергея Думенко возомнившему быти себе наследником Киевской митрополичьей кафедры ради личного благополучия, и всем последователям их — анафема! — зачитує священик на відео.

Службу в Запоріжжі провів митрополит УПЦ МП Лука. Він раніше вже піддавав анафемі Філарета, але Епіфанія цього разу згадав вперше.

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратій Зоря відповів на ці дії РПЦ. Зоря жартівливо припустив, що «Луку тримають у заручниках». Спікер ПЦУ помітив на одязі митрополита УПЦ МП зображення, схоже на офіційну символіку Православної церкви України.

Можливо, хтось захопив цього владику в заручники і примушує його постійно писати та заявляти речі, які за духом і стилем більше нагадують комсомольську антирелігійну агітацію? — написав представник ПЦУ.