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COVID-19 в Україні за добу побив два сумних рекорди. Інфографіка: МОЗ

COVID-19 в Україні за добу побив рекорди з кількості померлих та госпіталізованих (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2021, 09:30
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Коронавірус в Україні поширюється з дуже великою швидкістю — за останню добу зафіксували 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 750 дітей та 434 медпрацівники. Також за минулу добу були госпіталізовані 5 тис. 438 осіб, що є антирекордом. Ще один сумний рекорд — померли від хвороби 342 українця. Одужати змогли 7 тис. 386 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Міністр інформує, що за весь час COVID-пандемії в Україні захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, а подолати хворобу змогли 1 млн 276 тис. 272 особи. Жертвами «ковіду стали 30 тис. 773 особи.

COVID-19 в Україні за добу побив два сумних рекорди. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 1 тис. 300 випадків;
  • Вінницька область — 616 випадків;
  • Волинська область — 275 випадків;
  • Дніпропетровська область — 785 випадків;
  • Донецька область — 635 випадків;
  • Житомирська область — 453 випадки;
  • Закарпатська — 637 випадків;
  • Запорізька область — 603 випадки;
  • Івано-Франківська область — 351 випадок;
  • Київська область — 813 випадків;
  • Кіровоградська область — 113 випадків;
  • Луганська область — 152 випадки;
  • Львівська область — 939 випадків;
  • Миколаївська область — 380 випадків;
  • Одеська область — 1 тис. 177 випадків;
  • Полтавська область — 450 випадків;
  • Рівненська область — 540 випадків;
  • Сумська область — 494 випадки;
  • Тернопільська область — 522 випадки;
  • Харківська область — 809 випадків;
  • Херсонська область — 128 випадків;
  • Хмельницька область — 994 випадки;
  • Черкаська область — 426 випадків;
  • Чернівецька область — 484 випадки;
  • Чернігівська область — 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


COVID-19 в Україні за добу побив два сумних рекорди. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 22 березня коронавірус в Україні забрав життя 333 хворих, а загалом в Україні було виявлено 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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