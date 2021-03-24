COVID-19 в Україні за добу побив два сумних рекорди. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152181-covid-19-v-ukrayini-za-dobu-pobyv-rekordy-z-kilkosti-pomerlyh-ta-gospitalizovanyh-infografika.html

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Коронавірус в Україні поширюється з дуже великою швидкістю — за останню добу зафіксували 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 750 дітей та 434 медпрацівники. Також за минулу добу були госпіталізовані 5 тис. 438 осіб, що є антирекордом. Ще один сумний рекорд — померли від хвороби 342 українця. Одужати змогли 7 тис. 386 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Міністр інформує, що за весь час COVID-пандемії в Україні захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, а подолати хворобу змогли 1 млн 276 тис. 272 особи. Жертвами «ковіду стали 30 тис. 773 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 1 тис. 300 випадків;

Вінницька область — 616 випадків;

Волинська область — 275 випадків;

Дніпропетровська область — 785 випадків;

Донецька область — 635 випадків;

Житомирська область — 453 випадки;

Закарпатська — 637 випадків;

Запорізька область — 603 випадки;

Івано-Франківська область — 351 випадок;

Київська область — 813 випадків;

Кіровоградська область — 113 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Львівська область — 939 випадків;

Миколаївська область — 380 випадків;

Одеська область — 1 тис. 177 випадків;

Полтавська область — 450 випадків;

Рівненська область — 540 випадків;

Сумська область — 494 випадки;

Тернопільська область — 522 випадки;

Харківська область — 809 випадків;

Херсонська область — 128 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Черкаська область — 426 випадків;

Чернівецька область — 484 випадки;

Чернігівська область — 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 22 березня коронавірус в Україні забрав життя 333 хворих, а загалом в Україні було виявлено 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.