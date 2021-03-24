COVID-19 в Україні за добу побив рекорди з кількості померлих та госпіталізованих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152181-covid-19-v-ukrayini-za-dobu-pobyv-rekordy-z-kilkosti-pomerlyh-ta-gospitalizovanyh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні поширюється з дуже великою швидкістю — за останню добу зафіксували 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед хворих — 750 дітей та 434 медпрацівники. Також за минулу добу були госпіталізовані 5 тис. 438 осіб, що є антирекордом. Ще один сумний рекорд — померли від хвороби 342 українця. Одужати змогли 7 тис. 386 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Міністр інформує, що за весь час COVID-пандемії в Україні захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, а подолати хворобу змогли 1 млн 276 тис. 272 особи. Жертвами «ковіду стали 30 тис. 773 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 1 тис. 300 випадків;
- Вінницька область — 616 випадків;
- Волинська область — 275 випадків;
- Дніпропетровська область — 785 випадків;
- Донецька область — 635 випадків;
- Житомирська область — 453 випадки;
- Закарпатська — 637 випадків;
- Запорізька область — 603 випадки;
- Івано-Франківська область — 351 випадок;
- Київська область — 813 випадків;
- Кіровоградська область — 113 випадків;
- Луганська область — 152 випадки;
- Львівська область — 939 випадків;
- Миколаївська область — 380 випадків;
- Одеська область — 1 тис. 177 випадків;
- Полтавська область — 450 випадків;
- Рівненська область — 540 випадків;
- Сумська область — 494 випадки;
- Тернопільська область — 522 випадки;
- Харківська область — 809 випадків;
- Херсонська область — 128 випадків;
- Хмельницька область — 994 випадки;
- Черкаська область — 426 випадків;
- Чернівецька область — 484 випадки;
- Чернігівська область — 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 22 березня коронавірус в Україні забрав життя 333 хворих, а загалом в Україні було виявлено 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.