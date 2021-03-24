Как будут наказывать украинцев за нарушение маскового режима. Фото:

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Отсутствие маски в общественных местах «красной» карантинной зоны будут наказывать штрафами.

Прежде всего правоохранители будут делать замечания нарушителям. Административная ответственность предусматривается тем гражданам, которые не будут реагировать на замечания. Об этом 24 марта сообщил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде».

Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться маскового режима-чрезвычайно важно, как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность, — отметил он.



По его словам, злостным нарушителям на месте будут выносить штраф в размере 170 грн, или составлять постановление о штрафе в 17 тыс. грн, если нарушение зафиксируют в общественном транспорте или государственном учреждении. Тракало заверил, что полицейские патрули постоянно присутствуют на улицах и следят за соблюдением порядка.

Напомним, 22 марта Кабинет министров принял постановление № 230, которое вносит новые изменения в правила карантина. В частности, на территориях общего пользования, расположенных в так называемой «красной зоне», вводится масочный режим. На таких территориях запрещено «находиться без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».