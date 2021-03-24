100 кораблей застряли в Суэцком канале из-за контейнеровоза, фото: Marcel Dirsus

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Контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine заблокировал движение Суэцким каналом, который обеспечивает короткий путь из Европы в акватории Индийского океана без необходимости обходить Африку. В результате более 100 судов застряли в пробке.

Этот корабль, длиной 400 м и шириной 59 м, является одним из крупнейших контейнеровозов, сообщает агентство Bloomberg.

23 марта он сел на мель, проходя через Суэцкий канал. Корабль следовал из Китая в Нидерланды.

Тайваньский фрахтователь судна сообщил СМИ, что корабль сел на мель, отклонившись от курса из-за «неожиданного сильного ветра».

Работы по снятию судна с мели могут длиться несколько дней, в это время Суэцкий канал будет заблокирован.

Суэцкий канал имеет длину 193 км и обеспечивает функционирование одного из наиболее активных водных путей в мире, на который приходится около 10% международной торговли. В частности, его используют танкеры, перевозящие нефть из стран Ближнего Востока в Европу и Северную Америку.

Напомним, в январе 2019 года в Атлантическом океане несколько дней длился пожар на контейнеровозе Yantian Express.