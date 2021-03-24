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100 кораблів застрягли у Суецькому каналі через контейнеровоз, фото: Marcel Dirsus
Суецький канал перекритий гігантським контейнеровозом, який сів на мілину (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152184-sueckyy-kanal-perekrytyy-gigantskym-konteynerovozom-yakyy-23-bereznya-siv-na-milynu-foto-video.htmlРакурс
Контейнеровоз тайванської компанії Evergreen Marine заблокував рух Суецьким каналом, який забезпечує короткий шлях з Європи до акваторії Індійського океану без необхідності оминати Африку. В результаті понад 100 суден застрягли в заторі.
Цей корабель, довжиною 400 м та шириною 59 м, є одним із найбільших контейнеровозів, повідомляє агентство Bloomberg.
23 березня він сів на мілину, проходячи через Суецький канал. Корабель прямував з Китаю до Нідерландів.
Тайванський фрахтувальник судна повідомив ЗМІ, що корабель сів на мілину, відхилившись від курсу через «несподіваний сильний вітер».
Роботи зі зняття судна з мілини можуть тривати кілька днів, протягом цього часу Суецький канал буде заблокований.
Суецький канал має довжину 193 км і забезпечує функціонування одного з найбільш активних водних шляхів у світі, на який припадає близько 10% міжнародної торгівлі. Зокрема, його використовують танкери, які перевозять нафту з країн Близького Сходу до Європи та Північної Америки.
Нагадаємо, у січні 2019 року в Атлантичному океані кілька днів тривала пожежа на контейнеровозі Yantian Express.
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