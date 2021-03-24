100 кораблів застрягли у Суецькому каналі через контейнеровоз, фото: Marcel Dirsus

https://racurs.ua/ua/n152184-sueckyy-kanal-perekrytyy-gigantskym-konteynerovozom-yakyy-23-bereznya-siv-na-milynu-foto-video.html

Ракурс

Контейнеровоз тайванської компанії Evergreen Marine заблокував рух Суецьким каналом, який забезпечує короткий шлях з Європи до акваторії Індійського океану без необхідності оминати Африку. В результаті понад 100 суден застрягли в заторі.

Цей корабель, довжиною 400 м та шириною 59 м, є одним із найбільших контейнеровозів, повідомляє агентство Bloomberg.

23 березня він сів на мілину, проходячи через Суецький канал. Корабель прямував з Китаю до Нідерландів.

Тайванський фрахтувальник судна повідомив ЗМІ, що корабель сів на мілину, відхилившись від курсу через «несподіваний сильний вітер».

Роботи зі зняття судна з мілини можуть тривати кілька днів, протягом цього часу Суецький канал буде заблокований.

Суецький канал має довжину 193 км і забезпечує функціонування одного з найбільш активних водних шляхів у світі, на який припадає близько 10% міжнародної торгівлі. Зокрема, його використовують танкери, які перевозять нафту з країн Близького Сходу до Європи та Північної Америки.

Нагадаємо, у січні 2019 року в Атлантичному океані кілька днів тривала пожежа на контейнеровозі Yantian Express.