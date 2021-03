SpaceX запускає нову партію інтернет-супутників Starlink, фото — IXBT

Ракурс

Компанія Ілона Маска SpaceX запускає нову партію інтернет-супутників Starlink. Багаторазова ступінь космічного човника Falcon 9 вшосте полетить на орбіту Землі. На орбіту виведуть 22 партію з 60 інтернет-супутників проекту Starlink.

Falcon 9 злетить з майданчику SLC-40 на мисі Канаверал (США). Частина ракети висотою 40 м через 8,5 хвилин після старту повинна м’яко опуститися на баржу-платформу Of Course I Still Love You («Звичайно, я все ще кохаю тебе» — англ.) в Атлантичному океані. Це станеться за 615 км від мису Канаверал.

SpaceX розвиває проект глобального супутникового інтернету Starlink і доставляє в космос мікросупутники своєю ракетою «Фалькон». У Маска зазначали, що система Starlink забезпечує швидкість інтернету у 100 Мбіт/с. А ще в серпні 2020 року тестування показало швидкість у 60 Мбіт/с.