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Ракурс
SpaceX запускає нову партію інтернет-супутників Starlink, фото — IXBT

SpaceX запускає нову партію інтернет-супутників Starlink (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 бер 2021, 10:25
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Компанія Ілона Маска SpaceX запускає нову партію інтернет-супутників Starlink. Багаторазова ступінь космічного човника Falcon 9 вшосте полетить на орбіту Землі. На орбіту виведуть 22 партію з 60 інтернет-супутників проекту Starlink.

Falcon 9 злетить з майданчику SLC-40 на мисі Канаверал (США). Частина ракети висотою 40 м через 8,5 хвилин після старту повинна м’яко опуститися на баржу-платформу Of Course I Still Love You («Звичайно, я все ще кохаю тебе» — англ.) в Атлантичному океані. Це станеться за 615 км від мису Канаверал.


SpaceX розвиває проект глобального супутникового інтернету Starlink і доставляє в космос мікросупутники своєю ракетою «Фалькон». У Маска зазначали, що система Starlink забезпечує швидкість інтернету у 100 Мбіт/с. А ще в серпні 2020 року тестування показало швидкість у 60 Мбіт/с.

Джерело: Ракурс


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