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SpaceX запускает новую партию интернет-спутников Starlink, фото — IXBT

SpaceX запускает новую партию интернет-спутников Starlink (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 мар 2021, 10:25
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Компания Илона Маска SpaceX запускает новую партию интернет-спутников Starlink. Многократная степень космического челнока Falcon 9 в шестой раз полетит на орбиту Земли. На орбиту выведут 22 партию с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Falcon 9 взлетит с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). Часть ракеты высотой 40 м через 8,5 минут после старта должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя» — англ.) в Атлантическом океане. Это произойдет на растоянии 615 км от мыса Канаверал.


SpaceX развивает проект глобального спутникового интернета Starlink и доставляет в космос микроспутники на своей ракете «Фалькон». У Маска отмечали, что система Starlink обеспечивает скорость интернета в 100 Мбит/с. А еще в августе 2020 года тестирование показало скорость в 60 Мбит/с.

Источник: Ракурс


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